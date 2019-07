La Roma sul mercato lavora su più fronti: oltre ad un attaccante di livello, c'è bisogno anche di un difensore, viste le partenze di Marcano, Manolas e Capradossi. La priorità di Petrachi è, da tempo, Toby Alderweireld, centrale del Tottenham in scadenza di contratto l'anno prossimo. Gli Spurs chiedono una cifra giudicata eccessiva da Petrachi, ma l'imminente cessione di Defrel al Cagliari per una cifra intorno ai 16 milioni potrebbe aiutare a preparare l’offerta ufficiale da recapitare in Inghilterra che dovrebbe essere di 22 milioni. Il tempo stringe, dato che il mercato inglese termina l'8 agosto.