Una cessione per far quadrare i conti e avviare la seconda fase del mercato. La Roma ha tempi stretti e l'infortunio di Abraham ha complicato i piani di Pinto che ora deve abbassare leggermente la valutazione per Roger Ibanez. Il difensore brasiliano è il prescelto da immolare sull'altare del bilancio e in queste ore potrebbe fare le valigie. Su di lui ci sono due squadre su tutti: Atletico Madrid e Tottenham.



OFFERTE - Gli spagnoli si erano fatti sotto a gennaio ma si erano spaventati di fronte alla richiesta di 35 milioni della Roma. Ora che c'è in ballo anche Morata i contatti tra i due club sono ripresi. Chi sembra essere in vantaggio però è il Tottenham considerato anche il fatto che in Premier i difensori vengono pagati molto. Tra le pretendenti si è allontanato il Newcastle mentre potrebbe farsi sotto proprio il West Ham nei discorsi per Scamacca che andranno in scena queste ore a Londra. Ibanez, reduce dai gravi errori al derby ma anche da un ottimo percorso europeo che lo ha portato in Nazionale, ha ormai capito di dover cambiare idea e potrebbe portare almeno 25-28 milioni nelle casse romaniste.