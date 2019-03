Maggiore attenzione alla fase difensiva, centrocampo a rombo e la coppia Dzeko-Schick. Sono questi i possibili cambiamenti di Claudio Ranieri già lunedì contro l'Empoli. Il suo modulo di riferimento è il 4-4-2. Accanto a Dzeko potrebbe trovare ampio spazio Patrik Schick: il ceco rappresenta una scommessa tutta da vincere, un diamante grezzo da far brillare che ricorda il lavoro fatto (con alterne fortune) con Jeremy Menez che giocava in coppia con Toni o Vucinic in quella Roma che sfiorò lo scudetto.



Nel centrocampo a rombo, il vertice basso sarà De Rossi che però è alle prese con un problema al polpaccio. Al suo posto giocherà Nzonzi. Ai lati due uomini di fascia come Florenzi ed El Shaarawy mentre dietro le due punte ci sarà ovviamente Zaniolo. Occhio pure a Cristante che spera in una consacrazione, proprio come fece Brighi sotto la guida di Ranieri. L’ultima maglia a Pellegrini, che dovrà studiare per lavorare ancora meglio anche in fase difensiva.



In difesa occhio al cambio in porta tra Olsen e Mirante, e con la linea difensiva più abbassata potrebbe giovare Fazio reduce da mesi terribili. Sulle fasce la coppia Karsdorp-Kolarov.