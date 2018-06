Con l’arrivo di Cristante e Coric, il centrocampo della Roma cresce numericamente e Di Francesco può finalmente contare su una rosa lunga in grado di affrontare più competizioni. Dopo l’annata non brillante appena conclusa, i giallorossi sembrano voler puntare ancora su Maxime Gonalons. Una partenza del francese, tuttavia, potrebbe non essere da escludere: come riporta Sky Sport, il Cagliari avrebbe effettuato un sondaggio per l’ex regista e capitano del Lione. Un’operazione difficile, soprattutto a causa dell’ingaggio elevato del calciatore, ma i sardi ci stanno provando.