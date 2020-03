La Roma ha messo nel mirino Mario Gotze. Il tedesco, in scadenza di contratto, è pronto a lasciare il Borussia Dortmund per cercare il rilancio. Come rivela Bild l’obiettivo del classe ’92 è quello di ripartire in Italia. E i giallorossi si sarebbero già messi sulle sue tracce. Avviati i primi contatti con l’entourage del giocatore per anticipare la concorrenza di Inter e Napoli. Su di lui ci sarebbero diversi club di Bundesliga e Premier League. In questa stagione con i gialloneri Gotze ha totalizzato 19 presenze e messo a segno 3 gol. Il giocatore era tornato al BVB dopo un’esperienza con il Bayern Monaco fatta di alti e bassi.