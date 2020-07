Due cognomi da cinque lettere da cambiare sulla maglia. Difficile, ma non impossibile. La trasformazione diha bisogno di diversi agenti e tanta buona volontà, scrive La Gazzetta dello Sport. Ma se l’attaccante polacco da tempo sembra destinato a cambiare aria, il discorso è relativamente più nuovo per quello che riguarda il suo collega bosniaco. Dopo il rinnovo dello scorso anno, Dzeko è uno dei leader della squadra giallorossa e ne è diventato addirittura il capitano dopo l’addio di Florenzi. Ma il suo ingaggio (circa 14 milioni lordi con i bonus) pesa parecchio sulle casse.Poi c’èr. Si sa che Antonio Conte straveda per il giallorosso ed anche per il prossimo mercato lo ha messo nella lista dei desideri, dopo che nel 2019 è stato ad un passo dall’ottenerlo. La Roma però non si è mossa dalla richiesta di 20 milioni, mentre i nerazzurri non volevano andare oltre i 10. Morale: Dzeko è rimasto ed ha strappato un contratto sontuoso, anche se l’Inter è pronta a tornare alla carica. Contatti diretti ancora non ce ne sono stati,Così la Roma, in attesa di vedere se da Milano busseranno, si è già guardata intorno e il gradimento è caduto su Milik, che ha 8 anni meno di Dzeko, e proprio per questo costa sulla cartaI giallorossi conterrebbero di ridurre le pretese, pagando il grosso della cifrache piace anche al Milan. Il problema è che il polacco è nel mirino anche diche potrebbero offrire ingaggi più elevati, e proprio per questo al momento la Roma sembra partire dietro.