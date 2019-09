Così il direttore sportivo della Roma Petrachi ha parlato a DAZN prima del match contro il Lecce: "Fonseca? Il mister è una persona estremamente intelligente, non c'è da dire tanto. La partita di mercoledì ha sancito una verità assoluta, è stato un match molto equilibrato, l'Atalanta ha giocato a specchio cercando di non farci giocare ma poi ha deciso la partita con un episodio. Se avessero fatto gol Zaniolo o Dzeko, si sarebbero scoperti. Serve equilibrio, non si può passare dall'essere fenomeni a brocchi in una settimana. Sappiamo dove migliorare, l'aspetto importante da tenere a mente è che L'Atalanta gioca insieme da tempo, noi da pochi mesi. La squadra si sta conoscendo ora e sta imparando ora i dettami del mister".