Zero presenze in prima squadra, dirottato in Primavera dove non è riuscito mai a brillare. William Bianda è stato uno dei colpi peggio riusciti da Monchi. Arrivato dal Lens per 6 milioni (più 5 di bonus) è uno degli emblemi delle campagne acquisti poco felici del direttore spagnolo ora tornato al Siviglia. Il francese guadagna 700mila euro, davvero troppi in relazione al suo apporto alla causa giallorossa. Di conseguenza, come riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi si stanno muovendo per piazzare il difensore classe 2000 in Ligue 2 in prestito, per poi cederlo definitivamente.