Il futuro di José Mourinho resta un'incognita, ma il tecnico vuole dare priorità alla Roma, non solo per la stagione in corso, ma probabilmente anche per il futuro. Il tecnico avrebbe infatti, almeno per il momento, rimandato al mittente l'interesse del Chelsea, squadra che ha già allenato dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2015, vincendo tre volte la Premier League, una volta la FA Cup e tre volte anche la Coppa di Lega o Carling Cup. Secondo quanto riportato da The Sun, un dirigente dei Blues lo avrebbe voluto infatti incontrare per provare a inserirlo nel casting per la panchina di Stanford Bridge. Lo Special One avrebbe però rifiutato, affermando di voler prima incontrare i Friedkin per discutere un'eventuale estensione con il club giallorosso.