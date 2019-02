“Monchi voleva Radu, non Zaniolo”. Questo il tweet provocatorio del giornalista Roberto Renga su Twitter, che ha raccontato la sua versione della trattativa tra Roma e Inter. Il ds spagnolo non è riuscito a trattenersi, e ha risposto postando le sue dichiarazioni di qualche mese fa in merito (“La Roma voleva Radu e Zaniolo, ma l’Inter ha dato solo il secondo”). Un piccolo botta e risposta dai toni pacati. Monchi rivendica la firma sul colpo Zaniolo.