Il grido di allarme da parte di José Mourinho si è sentito forte e chiaro nel quartier generale della Roma: senza un paio di innesti di livello a gennaio entrare nelle prime 4 della classifica diventerebbe una missione quasi impossibile. Lo special one ha chiesto un rinforzo a centrocampo che possa innalzare il livello qualitativo del reparto.: valutazione intorno ai 15-20 milioni di euro. La prima scelta resta sempre Davide Frattesi ma il Sassuolo non apre ancora alla cessione a gennaio.C’è un nome sul quale la Roma sta lavorando da tempo per rinforzare la difesa:, Tiago Pinto tratta sulla cifra consapevole che a giugno potrebbe prenderlo a parametro zero., Ivan Frasneda del Valladolid rappresenterebbe l’investimento per il futuro.