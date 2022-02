Non è passato inosservato il “like” di Nicolò Zaniolo sotto i post di alcuni giocatori della Juventus, dopo il successo di Empoli. In particolare di Dusan Vlahovic, oltre a quelli di Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli, con i quali il calciatore della Roma ha dei rapporti per via della Nazionale. La reazione pubblica su Instagram ha scatenato per l’ennesima volta i tifosi bianconeri sul suo conto, perché lo vorrebbero a Torino. Il giocatore giallorosso partirà dalla panchina contro lo Spezia nonostante abbia recuperato dal problema al quadricipite.