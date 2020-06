Ancora dubbi sul futuro del calciomercato della Roma in merito alla questione Schick. Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, si è concesso in una lunghissima intervista a SportBild dove ha avuto modo anche di parlare del mercato in uscita e di rilasciare qualche dichiarazione sul destino dell’attaccante. Queste le esternazioni dell’allenatore tedesco: “Credo che riusciremo ad entrare nelle prime quattro in classifica, ma anche se dovesse succedere non sarà semplice riscattare Schick e Angelino. Anche se dovessimo entrare in Champions League non possiamo sprecare le nostre risorse. Abbiamo un piano molto rigoroso e un budget da rispettare. Inoltre se non riuscissimo a vendere dei giocatori e a fare operazioni in uscita difficilmente saremmo in grado di fare qualche nuovo acquisto. Spesso i tifosi non riescono a comprendere questi aspetti”. Per la Roma salterebbero così i 29 milioni utili per il riscatto anche se sull'attaccante c'è l'interesse di un paio di club di Premier.