Secondo quanto riportato da l'Equipe, l'affare per portare Veretout al Marsiglia sarebbe alle battute finali. Il club francese avrebbe già trovato l'accordo con il calciatore (contratto triennale). La società transalpina è ancora in trattativa con la Roma, ma si stanno limando gli ultimi dettagli. Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il centrocampista, inoltre, sarebbe atteso a Marsiglia già nel weekend per firmare il suo nuovo contratto.