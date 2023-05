"Siamo appena entrati in quest’ultimo mese delle competizioni e non ci possiamo fermare qua. È proprio adesso che dobbiamo rimanere concentrati al massimo e fare quest’ultimo sforzo insieme. Daje Roma" scrive Paulo Dybala su Instagram. L'argentino contro il Milan è rimasto a riposo e sta lavorando per essere al 100% per la gara con l’Inter e per le semifinali di Europa League. Paulo in questa stagione ha disputato 34 gare (non tutte da titolare) sulle 46 totali in stagione.