L'insoddisfazione dei Friedkin si palesa anche sul fronte nuovo stadio. Accantonare l'ingombrante eredità di Tor di Valle è già di per sé faticoso, ma l'individuazione e il finanziamento di un impianto in una nuova area non sembra semplice, come scrive La Gazzetta dello Sport. Così incomincia a prendere quota l'idea di una "acquisizione" dell'Olimpico ovviamente da ristrutturare. Sarebbe una situazione meno dispendiosa e che avrebbe parzialmente quei requisiti che richiederebbe la nuova Roma.