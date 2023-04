Sembrano ormai un incubo o quasi i rigori in casa Roma: dopo il palo di giovedì scorso colpito da Lorenzo Pellegrini contro il Feyenoord, nel match di Serie A contro l'Udinese il capitano giallorosso ha lasciato strada al compagno Bryan Cristante, autore però di un errore in replica, fermato anche lui dal legno. Per fortuna della Roma però, questa volta, sulla ribattuta ha segnato Bove. Una curiosità su Cristante, scelto come tiratore ma con un solo precedente alle spalle in Serie A: il rigore tirato quando giocava all'Atalanta, il 29 ottobre 2017, proprio contro l'Udinese. Anche allora, un errore, anche se fu il portiere dei friulani Bizzarri a pararglielo. Per la cronaca, vinse 2-1 la squadra bianconera.