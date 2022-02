Mkhitaryan è in scadenza di contratto a giugno con la Roma. L'armeno, 33 anni, guadagna oltre 3 milioni di euro netti a stagione e il suo futuro in giallorosso è a rischio. Così come quello del centrocampista francese Veretout, che vuole un aumento da 2,7 a 3,5 milioni di euro netti all'anno.



Lo stesso stipendio di El Shaarawy, sotto contratto fino al 2023: Pinto pensa di allungargli il contratto di un anno alle stesse cifre o leggermente a ribasso. In scadenza nel 2024 ci sono poi i vari Zaniolo, Spinazzola, Cristante e Mancini. Quest'ultimo, sempre secondo la Gazzetta dello Sport è il più vicino al rinnovo con aumento da 2 a 3 milioni di euro netti a stagione bonus compresi.