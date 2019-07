La nuova Roma di Paulo Fonseca si ritroverà a Trigoria il 9 luglio per la preparazione in vista della stagione 2019-2020: un giorno prima dovranno rispondere all'appello delle visite mediche a Villa Stuart i reduci dagli impegni con le nazionali che hanno goduto di più ferie, quindi si rivedranno nella Capitale Cristante, Kolarov, Florenzi, Olsen, Mirante, Ünder, Schick, Dzeko ed El Shaarawy. Gli ultimi due, nonostante siano impegnati al momento nelle trattative di mercato con l'Inter e lo Shangai, sono ugualmente stati chiamati dal club giallorosso per gli esami di idoneità.