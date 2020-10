racconta al Corriere della Sera: "E' un racconto intimo. Il titolo è l'inizio di un tema e una dichiarazione. L'uomo Francesco impara dal calciatore Totti, l'uno ha bisogno dell'altro. Lui non aveva idea di cosa avessi in mente, mi conosceva, ama il cinema e aveva visto Almost Blue. Quando ha visto il mio accerchiamento sulle persone a lui più vicine, mi diceva: 'Ma quanto vuoi parlare di me?'. Racconta della sua infanzia di bambino timido, di quando non si capiva perché non crescesse di statura, oppure del padre che lo portava a 16 mesi a calciare la palla in vacanza, e Francesco ora si emoziona, non se lo aspettava da quell'uomo di poche parole e sentimenti centellinati: 'E' come faccio io con mio figlio Cristian'. E poi parla di fede e spiritualità"., si palesò un'altra persona, l'avversario era lui. 'Che metti anche Spalletti?', mi ha chiesto. Voleva parlare della Nazionale, ritrovava accanto in una fratellanza gli avversari,e si è reso conto che sono cresciuti insieme"."Dice cheIl vero romano è romanista, lui è nato così, è una religione e non ti puoi convertire alla Lazio".Ma dietro c’era una regia e non era più calcio'. La dimensione mediatica gli pesa e interferisce con la sua libertà, già da ragazzino aveva la gente sotto casa ed era sconvolto, non poteva andare a giocare a flipper.