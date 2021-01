Un gol ogni 119 minuti. Questi i numeri impressionanti dell’ennesimo scarto del Real Madrid che fiorisce in Italia, così come Theo Hernandez o Hakimi. Stiamo parlando di Borja Mayoral trascinatore della Roma a Crotone e ora serio candidato per insidiare il posto di Edin Dzeko. Magari non nell’immediato, ma in futuro sì. Perché la Roma vuole nel suo futuro lo spagnolo 23enne preso in prestito con diritto di riscatto nello scorso settembre.



CIFRE - La formula dell’investimento su Mayoral sono chiare dopo il prestito biennale da 2 milioni: 15 milioni in caso di riscatto entro il 30 giugno 2021, 20 se la Roma decide di estendere il prestito fino al 2022. Tiago Pinto sta pensando di anticipare i tempi per risparmiare 5 milioni o magari qualcosa in più se dovesse decidere per il riscatto con qualche mese di anticipo. Mayoral se la gode, ma ora vuole il posto da titolare. A luglio già si parlava di un suo sbarco a Roma. Ma alla Lazio, dove lo voleva il ds Tare. La Roma ci ha pensato a fine settembre e ha superato i biancocelesti sul finale anche con l’aiuto di Mayoral che era una grande fan di Totti e ha sempre voluto i giallorossi.