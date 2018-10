Otto giornate di campionato, 16 punti e primo posto in classifica: è il percorso del Siviglia in Liga. Avvio di stagione sorprendente del club andaluso dove in estate ha fatto ritorno Aleix Vidal dopo una parentesi al Barcellona. L’esterno spagnolo fu ceduto da Monchi, ora diesse della Roma, nel 2015 al club blaugrana e lo stesso calciatore si è espresso sul suo ex direttore sportivo e su quanto incida l’assenza di quest’ultimo a Siviglia. “Se guardiamo alla classifica oggi non possiamo dire che ci sia stato un peggioramento – dice Vidal a eldesmarque.com -. All’inizio abbiamo sbagliato un paio di partite. Ora, però, dobbiamo restare calmi e continuare a lavorare. Monchi ha dato molto al club, ora lavora per un’altra squadra ed è ancora presto per dire se la sua assenza si sentirà- Ad oggi, se guardiamo i numeri, penso che non si noti. Vedremo a fine stagione, ma lavoriamo tutti nella stessa direzione”.