Al netto della condizione precaria di Smalling e Llorente, la Roma dovrà fare anche i conti con la partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa a gennaio e naturalmente l’indisponibilità di Kumbulla. Per questo motivo il club andrà a caccia di un’occasione per coprire il vuoto che lascerà l’ivoriano. Quindi probabilmente un prestito di un centrale, come è accaduto nel mercato invernale di un anno fa quando arrivò Llorente dal Leeds. Ecco, la Roma punta a cercare un rinforzo a costo zero e a valutare attentamente quelle che potranno essere le occasioni last minute. Piace Dier. Intanto però a Tiago Pinto è stato offerto Jerome Boateng. Il centrale trentacinquenne svincolato dopo il biennio al Lione. Una soluzione che per esperienza non è certo sgradita a Mourinho ma che non è stata fin qui presa in considerazione per età, contratto (chiede un anno più opzione per un’altra stagione) e condizioni fisiche