Lacade sul campo dell'Atalanta ed è in ansia per i nuovi infortuni a, tecnico giallorosso, è intervenuto a Dazn al termine dell'incontro: "Penso che con le nostre limitazioni abbiamo fatto una buona partita. Non è possibile togliere gli episodi alla partita, ne fanno parte e possono decidere un risultato. Però sono stati veramente episodi. Nel primo tempo abbiamo controllato la partita pur senza creare tanto. Il primo gol è un episodio, c'è un giocatore che perde palla sul lato sinistro, il pallone arriva a destra dove Abraham deve prendere un fallo e chiudere l'azione, ma non prende palla. C'è stato un cross, abbiamo guardato il pallone e Pasalic ha fatto gol. Non vedo grande differenza nel primo tempo. Nella ripresa, dopo il 2-1, ho avuto la sensazione che ci fosse tanto per giocare, ma di nuovo un episodio, un errore decide la partita. Se sabato devo giocare io gioco io, non c'è problema. Questa squadra è unita, nelle difficoltà siamo sempre insieme e penso che anche i tifosi sono orgogliosi della squadra. Abbiamo finito la partita in 9 e abbiamo preso un palo, ci abbiamo provato fino alla fine. E' difficile per me essere critico con questa squadra, nei suoi limiti gioca. Non voglio dire che il risultato è ingiusto perché gli episodi fanno parte della partita, però come squadra, atteggiamento di chi di solito non gioca e di chi è entrato, sono super soddisfatto".- "Trenta pali in stagione? Il palo vuol dire aver creato una situazione, non colpisci 30 pali se non costruisci situazioni da gol. Poi è sfortuna. Gli infortuni fanno parte della partita, quello che abbiamo cercato di fare oggi è stato di proteggere chi ha mostrato più stanchezza dopo giovedì. Ho provato a proteggere Dybala, Spinazzola, Matic. Chi ha giocato, come Bove e Solbakken, ha fatto una partita molto positiva. Poi quando eravamo completamente nella partita abbiamo preso quel terzo gol, ma lo abbiamo preso tutti, non solo Rui Patricio".- "Penso che ogni allenatore, anche delle squadre più forti, quando perde qualcuno è un problema. Per alcune squadre è un piccolo problema, per noi è un grandissimo problema. Smalling è Smalling, Llorente si stava adattando molto bene e ora anche lui è fuori.Adesso sarà durissima, magari una sconfitta col Feyenoord poteva farci lottare fino alla fine per il campionato (ride, ndr). Sono triste per il risultato ma felice della prestazione"., ospite in studio, dice a Mourinho che con lui al timone è possibile andare avanti in campionato e in Europa League. Il portoghese risponde: "Dammi del tu, sei un capitano. Non possiamo fare miracoli, però il miracolo è questa empatia tra tifosi e squadra. La gente capisce i principi di questa squadra, giochiamo bene o male, abbiamo infortuni o no, siamo sempre insieme fino alla fine. Per sabato (contro il Milan, ndr) potevi darci una mano, però mi sarebbe servito più Aldair di te (ride, ndr)".