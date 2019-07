La sessione odierna della Roma si è conclusa con la parte tecnica e un torneo di 3 squadre da 8 giocatori a campo ridotto (torneo vinto dalla squadra gialla, grazie al gol di Ünder). Intera seduta in gruppo per Mancini e Zaniolo. Allenamento individuale per Coric, Gonalons, Riccardi e Kluivert.