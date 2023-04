A pochi giorni dalla conquista delle semifinali di Europa League dopo aver eliminato il Feyenoord, la Roma è attesa dalla delicata trasferta di campionato contro l’Atalanta, lunedì 24 aprile. In palio, punti importanti per le rispettive ambizioni europee: i capitolini, infatti, vogliono mantenere almeno il quarto posto attuale, ma devono guardarsi dalla concorrenza, con gli stessi orobici a solo sette punti di distanza. Gli ingredienti per un match acceso e dall’esito incerto, segnato anche dalla forte rivalità tra le due squadre, ci sono tutti: secondo i betting analyst, il segno «1» è favorito ma con una quota alta, a 2,30, mentre il «2» vale 3,20, con la «X» a 3,30. Tra le altre giocate, l’Under viene visto come favorito sull’Over, rispettivamente a 1,63 e a 2,15, mentre c’è assoluto equilibrio nella giocata Goal/No Goal: entrambe le opzioni, infatti, vengono quotate 1,85. Tra i risultati esatti, l’1-1 paga 6,15 volte la posta giocata, seguito dall’1-0 a 7, dallo 0-0 a 8,35 e dallo 0-1 a 8,60.