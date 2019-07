Stephan El Shaarawy lascia la Roma e va a giocare in Cina. Secondo La Gazzetta dello Sport, i giallorossi incasseranno 18 milioni bonus compresi mentre lo Shanghai già oggi aspetta il Faraone per le firme e le visite mediche. La cifra per El Shaarawy è davvero clamorosa: 40 milioni netti totali in cassa per tre anni di contratto, ovvero 42 centesimi di euro al secondo da oggi in poi.