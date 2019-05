Dubbio Dzeko per la Roma che prepara la sfida di domenica contro il Genoa. Oggi Edin Dzeko non si è allenato con il gruppo a causa di una botta alla caviglia subita ieri. Nulla di particolarmente preoccupante, ma le sue condizioni saranno da monitorare nei prossimi giorni, con Claudio Ranieri che spera di avere il bosniaco a disposizione per la gara del Ferraris.