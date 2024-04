Roma, infortunio Lukaku: problema muscolare, non è interessato il ginocchio

Piccolo sospiro di sollievo in casa. Solo un grosso spavento, maper Romeludella sfida di ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan: secondo Sky, si tratta dicome si era temuto vedendo l'attaccante toccarsi la parte esterna del ginocchio.- La certezza si avràquando il versamento verrà assorbito e l'ex Inter potrà sottoporsi aper capire se c'è una lesione muscolare o se sarà in grado di tornare in tempi brevi: in occasione della sfida contro il. prevista per lunedì alle 18.30, è praticamente

- Queste le parole di De Rossi a fine match:Il belga, dopo la sostituzione, era rimasto a seguire il resto della partita in panchina e a fine gara era con i compagni a festeggiare sotto la Curva Sud. Al suo posto contro la squadra di Thiago Motta giocherà molto probabilmente Tammy, con Sardar Azmoun distaccato rispetto all'inglese.