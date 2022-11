Mourinho perde uno dei suoi giovani in rampa di lancio: Benjamin Tahirovic. Al 31' del primo tempo dell'amichevole tra Roma e Yokohama F.Marinos, il centrocampista giallorosso si è dovuto fermare mentre rincorreva un avversario per un problema muscolare alla coscia destra. Il classe 2003 è uscito dal campo quasi in lacrime. Al posto dello svedese è entrato Bove.