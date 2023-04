Partito titolare ad inizio gara nella sfida poi vinta dalla Roma contro il Torino, Ola Solbakken è stato costretto al cambio forzato nel corso della ripresa per un problema alla spalla che fin da subito non è apparso leggero.



Josè Mourinho ha da subito parlato di “stagione finita” per l’attaccante nel corso della conferenza stampa post partita, e l'entità del problema sembra fin dai primi controlli più che serio. I check dei medici parlano di una lussazione alla spalla sinistra per l’attaccante norvegese che sarà approfondita con ulteriori controlli nei prossimi giorni.