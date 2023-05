Sono bastate poche settimane a ribaltare la situazione di classifica, che vedeva la Roma terza e l'Inter fuori dalla zona Champions. Stavolta sono i nerazzurri a guardare dall'alto la formazione capitolina, grazie ai tre successi consecutivi contrapposti ai soli due punti arrivati per Mourinho nelle ultime tre gare. Il tecnico portoghese, che a ottobre scorso ha ottenuto la prima vittoria contro la sua ex squadra da quando siede sulla panchina giallorossa, è offerto a 3,05 su Stanleybet.it. Rimane quindi avanti la squadra di Inzaghi, per cui i tre punti si giocano a 2,44, con la «X» a 3,10. Sono appena 10 i gol subiti dalla Roma davanti al proprio pubblico, un dato che in quota spinge a 1,62 l'Under 2,5 (la scommesse su massimo due reti complessive) l'Inter è però la squadra che più di tutte ha chiuso le sue partite di campionato in Over, esito stavolta a 2,16. Sul tabellone del risultato esatto si conferma comunque la previsione "contenuta" con l'1-1 prima scelta a 6,55, seguito dallo 0-1 a 7,40 e dall'1-0, a 8,60. La certezza per l'Inter sarà la presenza di Romelu Lukaku dall'inizio: gli analisti vedono a 3,65 un sigillo del belga, mentre la doppietta si gioca a 18,65. Di fronte potrebbe esserci Andrea Belotti, ancora a secco nelle sfide di campionato: il primo gol dell'ex Torino in Serie A con la maglia giallorossa vale 4,25.