Roma-Inter è il secondo big match della 34esima giornata di Serie A, decisivo per la corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Vivi, insieme a Calciomercato.com, tutti gli episodi da Moviola della sfida odierna dello Stadio Olimpico di Roma.



ROMA – INTER h. 18.00



MARESCA

IMPERIALE – BRESMES

IV: COLOMBO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI



34' - Breve check del VAR sul vantaggio nerazzurro di Dimarco. Visionata la posizione di Lukaku dopo il tocco del laterale dell'Inter. Tuttavia, sul tentativo di evitare la rete da parte di Cristante, il centravanti belga non è influente sull'azione. Tutto regolare quindi, il gol è buono



27' - Prima ammonizione del match: giallo per Mancini, entrato fin troppo decisamente in scivolata. Proteste di capitan Pellegrini verso Maresca data la precedente mancata sanzione su Calhanoglu



12' - Entrata in ritardo da parte di Hakan Calhanoglu che, in scivolata, prende in pieno la caviglia di Camara. L'arbitro Maresca fischia fallo ma non sanziona il centrocampista nerazzurro. Veementi proteste dei giallorossi che chiedevano almeno un cartellino giallo.