I nerazzurri di Antonio Conte devono rialzarsi dopo il ko contro la Sampdoria, i giallorossi di Paulo Fonseca sognano la quarta vittoria di fila e l'aggancio al secondo posto: Roma - Inter, in programma per domenica 10 gennaio alle 12:30, mette in palio punti molti pesanti che potrebbero ridisegnare il podio della Serie A e sulla lavagna scommesse le quote sulla'«1X2» sono molto equilibrate. In leggero vantaggio i nerazzurri, che si giocano vincenti in trasferta a quota 2,35, mentre il successo dei capitolini è bancato a 2,95. Il pareggio è l'ipotesi meno probabile a 3,50. La sfida mette a confronto le due squadre più in forma del campionato (15 punti per entrambe nelle ultime 6 giornate), il miglior attacco (quello dell'Inter con 41 gol segnati in 16 partite) e la migliore squadra nei match casalinghi (la Roma è l'unica squadra a non aver mai perso nel proprio stadio). Inoltre, la Roma non ha mai battuto l’Inter nei gli ultimi 6 incroci, che sono terminati con 5 pareggi e una vittoria dei nerazzurri, oltre che con 6 esiti «Goal». Considerando la potenza di fuoco dei due attacchi «Over 2,5» e «Goal» sono due ipotesi molto probabili rispettivamente a 1,52 e a 1,45. Tutte favorite invece le altre squadre in lotta per le zone alte della classifica. Sabato in Benevento - Atalanta i bergamaschi cercano un segno «2» proposto a 1,51, mentre in Milan - Torino i rossoneri sono chiamati a riprendersi dopo la sconfitta con la Juventus: il segno «1» a 1,71. Cerca riscatto anche il Napoli che sfida in trasferta l'Udinese: Gattuso e i suoi sono favoriti a 1,86. A 1,33 la vittoria della Juventus contro il Sassuolo, mentre in Parma - Lazio il «2» è bancato a 1,63.