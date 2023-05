Sono bastate poche giornate a ribaltare la situazione di classifica in Serie A. L'Inter in crisi ha trovato tre vittorie consecutive e si è riportata in zona Champions, mentre la Roma è scivolata al settimo posto. Così, nella sfida di sabato pomeriggio all'Olimpico, le quote dei betting analyst pendono leggermente verso la formazione ospite, che vede il successo a 2,45. L'«1» si gioca a 3,05, con il pari poco più alto a 3,10. L'Under prevale nettamente a 1,61, mentre un esito con almeno tre reti è visto a 2,20. Maggiore equilibrio tra Goal, a 1,89, e No Goal a 1,82. In avanti Mourinho dovrebbe optare per Andrea Belotti, ancora a caccia del primo sigillo in campionato con la maglia giallorossa: una marcatura nella prossima sfida vale 4,75 la posta. Dall'altra parte è sicuro il posto per Romelu Lukaku, il cui gol è visto a 3,50. Per la seconda volta in sette giorni, la Lazio arriva a San Siro, stavolta per affrontare il Milan in una sfida che vede i rossoneri nettamente favoriti in quota: non basta infatti il secondo posto ai biancocelesti, il cui successo paga ben 4 volte la posta. Prevale nettamente l'«1» a 1,95, mentre il segno «X» si attesta a 3,40. L'Under è avanti a 1,61, contro l'Over a 2,15. Nella gara del Meazza in pole il No Goal, proposto a 1,74, mentre il Goal vale 1,99 la posta. Quella in corso è sicuramente una stagione sfortunata per Ciro Immobile, il cui bottino (10 reti in Serie A) è decisamente magro rispetto agli ultimi campionati. Anche contro il Milan l'attaccante biancoceleste proverà a ritrovare il gol, visto a 3,75. La doppietta, invece, paga 18 volte la posta. La domenica di campionato si apre con un altro scontro dal sapore europeo, che vede contrapposte Atalanta e Juventus. Nonostante la posizione in classifica, gli uomini di Gian Piero Gasperini partono avanti nelle quote: il loro successo si gioca a 2,35, mentre il «2» paga 3 volte la posta. Poco più alto il pareggio, offerto a 3,30. L'Over è alto a 1,99, mentre un esito con meno di tre reti è offerto a 1,73. Avanti il Goal a 1,78, contro il No Goal a 1,93. Il Napoli torna al Maradona dopo la conquista dello scudetto grazie al pareggio di Udine, per ospitare una Fiorentina che ha ormai poco da chiedere al campionato: una vittoria azzurra per celebrare il terzo titolo prevale a 1,85, mentre il «2» vale 4 volte la posta. Il pareggio si gioca invece a 3,70.