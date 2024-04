Roma, inviata una lettera alla Lega per spostare il recupero con l'Udinese: la situazione

La Roma ha inviato una lettera alla Lega di Serie A indirizzata al presidente Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, nella quale chiede con spirito cooperativo di che il recupero del match sospeso per il malore di Ndicka avvenga nel mese di maggio 2024 e non il 25 aprile o a fine campionato.. I giallorossi sono la prima squadra italiana ad aver raggiunto quatto semifinali europee e si aspettano che il calcio italiano tuteli gli impegni internazionali.Per questo, come scrive il Messaggero la Roma chiede di giocare Napoli-Roma non oltre sabato 27 aprile, ipotesi che potrebbe essere ben accolta dalle tv che avrebbero l’opportunità di trasmettere la possibile vittoria scudetto dell’Inter alle 15, il big match Juventus-Milan alle 18 e, appunto, il derby del Sud alle 20.45.

Il recupero di Udinese-Roma Se questa richiesta venisse accolta, sSe così fosse i giallorossi giocherebbe tre gare determinanti in un lasso di tempo massimo di otto giorni (22-29 aprile compresi). Inoltre, considerata la prospettiva delle squadre che lottano per la Champions,. La Roma, per salvaguardare l’integrità del campionato, vorrebbe che sia il recupero con l’Udinese sia Atalanta-Fiorentina si giocassero nel mese di maggio e in contemporaneità. Neanche l’ipotesi di disputarle a fine campionato sarebbe valida perché minerebbe la regolarità della Serie A. Infine, i giallorossi hanno già trovato un accordo con l’Udinese per giocare i 20 minuti a maggio. Ora tutte le decisioni (si spera di buon senso) sono rimandate alla Lega.