Tra i tanti nomi emersi dai colloqui tra Roma e Juventus in queste ore c'è pure quello di Cristian Romero, difensore argentino in prestito al Genoa ma di proprietà bianconera. Dopo il no a Rugani la Roma si è detta interessata a lui così come a Rolando Mandragora. In cambio potrebbero partire due tra Cristante, Riccardi, Kluivert e Under.