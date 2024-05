Roma-Juventus: bookmaker e italiani spaccati, il '2' avanti di un soffio

Dimenticare, almeno momentaneamente, il Bayer Leverkusen, per continuare la rincorsa Champions in campionato. La Roma tornerà in campo domani per la scomoda sfida con la Juventus, fondamentale per conquistare un posto nella prossima Champions League. Un testa a testa più equilibrato che mai nelle previsioni dei bookmaker, per i quali, a dispetto del fattore campo e del rendimento delle ultime settimane, De Rossi è leggermente sfavorito: la Roma parte a 2,82, con i bianconeri in leggero vantaggio a 2,65; il pari, arrivato nelle ultime tre uscite della Juve, si gioca a 3,05. Le quote rispecchiano le sensazioni degli scommettitori: il 36% ha optato per il «2», il 33% per l’«1» e il 31% ha scelto il pareggio. Poche reti nelle previsioni dei betting analyst, in linea con gli ultimi due precedenti, terminati 1-0 in favore della squadra di casa: segno Under 2,5 a 1,58 su 888sport, contro il 2,32, e anche il No Goal (1,77) è in vantaggio sul Goal (1,95). Sul tabellone dei marcatori spicca ancora una volta Dybala, grande ex della partita: il suo gol paga 3,65, mentre la quota si abbassa a 3,05 per Lukaku. Entrambi, però, inseguono Vlahovic, prima scelta a 2,85.