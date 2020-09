Secondo giro in Serie A e Roma-Juventus (domenica ore 20:45) è il big match di giornata. A caricare di emozioni un match già molto sentito dalle due tifoserie c'è anche il mancato (almeno per ora) trasferimento di Edin Dzeko in bianconero. Una specie di "ritorno al passato" per il bomber bosniaco che nel 2015, proprio nella seconda giornata e contro la Juventus, segnò la sua prima rete ufficiale in giallorosso. Sono quindi aperte le scommesse su un altro gol di Dzeko alla Juventus, ipotesi possibile a 3,00 volte la posta. Nonostante la fiducia sulle capacità realizzative del bosniaco i campioni d'Italia sono favoriti contro i giallorossi. Pirlo è partito battendo 3-0 la Sampdoria e il secondo successo si gioca a quota 2,06, mentre la Roma, che il 3-0 lo ha dovuto incassare a tavolino per il clamoroso errore nella lista dei giocatori consegnata prima della partita con il Verona, cerca i primi punti in campionato: il successo della squadra di Fonseca si gioca a 3,50, il pareggio è a 3,60. Sarà invece Torino - Atalanta ad aprire la seconda giornata, con i bergamaschi pronti all'esordio in campionato con il favore del pronostico sulla lavagna scommesse di Betaland. La squadra di Gasperini si gioca vincente a 1,66. Quota simile anche per il successo dei un'altra grande protagonista della passata Serie A, la Lazio, che a Cagliari si gioca a 1,70. Esordio anche per l'Inter, che aspetta la Fiorentina da favorita: il segno «1» vale 1,51. Segno «1» a 1,34 in Napoli - Genoa, mentre il «2» di Crotone - Milan paga 1,43 volte la posta.