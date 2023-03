Rome-Juventus è il posticipo serale della domenica della 25esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi racconterà la moviola live degli episodi arbitrali più discussi all'interno della gara. Il fischietto deisgnato da Rocchi è il signor Fabio Maresca di Napoli.



LA DESIGNAZIONE COMPLETA

ROMA – JUVENTUS h. 20.45

Maresca

Carbone-Lo Cicero

IV: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Paganessi



PRIMO TEMPO

9' Manca un giallo a Fagioli. Il centrocampista della Juventus, rincorrendo Ibanez in progressione, lo colpisce da dietro involontariamente all'altezza del malleolo, ma l'intervento poteva essere da giallo.

25' Mani nei capelli per Paulo Dybala che si vede fermato da Maresca lanciato in contropiede. L'arbitro ha infatti fermato l'azione per un intervento al limite di Zalewski su Kostic che però, prima di prendere il piede del serbo, gli sposta la palla.

31' Numero di Spinazzola su Locatelli che lo stende di netto. Giusto il giallo.