L'RB Lipsia sta seriamente pensando di trattenere Justin Kluivert, arrivato in prestito dalla Roma. Contattato da Bild, il ds del club, Markus Krosche, conferma: "Justin ha fatto bene finora nelle partite in cui è stato utilizzato. Al momento siamo nel bel mezzo del processo di pianificazione della rosa per la prossima stagione. Kluivert è uno dei tanti elementi che possono costituirla. Ci avviciniamo a questo processo con la calma necessaria, ci vorrà del tempo prima di prendere le decisioni definitive".