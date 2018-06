Justin Kluivert è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il classe '99 olandese ha salutato l'Ajax, club in cui è cresciuto, con un messaggio su Instagram: "Un pezzo di me resta indietro all’Ajax ed io porto un pezzo di Ajax con me. Sarò per sempre un figlio di Dio. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i tifosi, i compagni di squadra, chi mi ha formato e tutti quelli dell’Ajax che mi hanno aiutato a diventare quello che sono oggi. Ma ora sono pronto per la prossima sfida e un prossimo amore. Ajax Amsterdam nel cuore".