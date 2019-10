L'attaccante della Roma Justin Kluivert ha risposto ad alcune domande dei tifosi tramite Instagram: "In questa stagione mi sento meglio. La scorsa è stata una stagione difficile ma le cose stanno migliorando. Cosa mi piace di Roma? Ci sono moltissime cose. Metto il clima al primo posto, il cibo è molto buono e i tifosi sono fantastici, ci supportano sempre. Le critiche? Devi credere sempre in te stesso. Il ricordo calcistico più bello? Il debutto con la prima squadra dell’Ajax perché vengo dalle giovanili e sono di Amsterdam. Perché il 99? E' il mio anno di nascita. Giocavo con il 34 per Nouri, volevo l'11 ma è di Kolarov quindi ho scelto il 99".