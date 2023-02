Fermatosi in mixed-zone al termine di Salisburgo-Roma (1-0 il finale per gli austriaci), Chris Smalling è rammaricato: "Abbiamo avuto un paio di occasioni, peccato prendere gol nel finale - le parole del difensore -. Tra una settimana ci sarà da spingere per ribaltare il risultato, fortunatamente potremo contare su 60mila spettatori".