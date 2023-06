Sono passate meno di 48 ore dalla sconfitta nella finalissima die in casa Roma è tempo di ricomporre i cocci. La delusione va smaltita al più presto per ricompattarsi e ritrovareMissione in capo anche acapitano dei giallorossi, che sui socialverso i tifosi della Lupa."Sono passate un po’ di ore dalla finale, ma voglio rivolgere un pensiero ai tifosi, che ci hanno visto da casa, che erano negli stadi e che hanno combattuto fino alla fine insieme a noi.da inizio stagione alla finale ci avete dimostrato sempre tutto il vostro amore e quello che avete fatto per noi ci rimarrà sulla pelle e nel cuore - le parole di Pellegrini -.un altro trofeo, quello che posso dirvi è che non ci siamo riusciti, ma che insieme a voi sembra tutto più facile e le battaglie futureNon ho mai nascosto le nostre ambizioni,e sarà quello che continuerò a fare"."Domenica ci aspetta una partita importante e vogliamo restituirvi l’abbraccio che ci avete dato tutta la stagione.ha concluso il capitano.