Ajni è un bimbo albanese di quattro anni da poco arrivato in Italia, a Milano. In questi primi mesi ha incontrato qualche difficoltà nell’integrarsi a scuola: piangeva spesso, soprattutto a causa della barriera linguistica. Il difensore della Roma Marash Kumbulla, nato in Italia ma di origini e nazionalità albanesi, è venuto a conoscenza di questo bambino, e ha deciso di mandargli un videomessaggio per rincuorarlo ed incoraggiarlo in questa sua nuova avventura italiana. La mamma ha lanciato il video nelle stories su Instagram.