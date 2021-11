Marash Kumbulla è rientrato in Italia, dopo l'infortunio al flessore destro subito nella partita contro l'Inghilterra con la sua Albania, valida per le qualificazioni al Mondiale di Qarar 2022. Il difensore della Roma è infatti uscito al 17'. La federazione albanese ha annunciato ieri sera con una nota ufficiale la lista dei convocati per il prossimo match contro l'Andorra e non c'è infatti il numero 24 giallorosso. Fino ad ora non sono stati eseguiti esami diagnostici, saranno i medici della Roma a valutare se e quando farli.