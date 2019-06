Daniele Verde può tornare al Valladolid. E può farlo a parametro zero. E' quanto riporta pucelafichajes.com, che spiega come l'agente del giocatore avrebbe chiesto alla Roma la rescissione del contratto. Dopo la stagione in prestito in Spagna, dunque, l'attaccante di proprietà dei giallorossi potrebbe rescindere il suo rapporto con la squadra della Capitale, per poi firmare senza vincoli con il club della Castiglia e Leon.