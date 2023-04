La Roma torna a vincere in trasferta, battendo 1-0 il Torino,analizza la gara ai microfoni di DAZN: "Le partite si vincono quando tu segni un gol in più dell'avversario, che sia 1-0 o 4-3.: è l'obiettivo non solo del calcio, ma di qualsiasi sport. Vincere, cercando di nascondere i tuoi problemi e di sfruttare le tue qualità"."Ma siete sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia".