Ancora una bravata di Kean, e ora l'Everton potrebbe davvero deciderlo di scaricarlo con la Roma pronta a sfruttare l'occasione. Nonostante l’Inghilterra sia ferma per il lockdown causato dal coronavirus, alcuni post sui social media sembrano mostrare il giovane centravanti italiano violare le norme restrittive del governo. Motivo? UDura la risposta del club: “nell’apprendere un incidente in cui un giocatore della prima squadra ha ignorato la guida del governo e la politica del club in relazione alla crisi del coronavirus. Il club ha fortemente espresso la sua delusione per il giocatore e ha chiarito che tali azioni sono completamente inaccettabili. L’Everton ha regolarmente sottolineato l’importanza di seguire tutte le linee guida del governo – comprese le regole e i consigli all’interno e all’esterno della casa – attraverso una serie di comunicazioni ufficiali a tutti i membri dello staff, inclusi i giocatori”.Da tempocorteggia l'azzurro (grande amico di Zaniolo) che è assistito da Mino Raiola, agente ormai amico di Trigoria. Per Kean l'Everton meno di un anno fa ha sborsato 30 milioni alla Juve e non intende svenderlo ma potrebbe dire sì alla proposta di un prestito con diritto di riscatto. Anche sul campo l'ex juventino ha reso molto al di sotto delle aspettative con soloe nemmeno l'arrivo di Ancelotti sulla panchina ha cambiato le cose.